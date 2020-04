Supporters Cambuur en De Graafschap willen via petitie alsnog eredivisie in

Interview Erik ten Hag: ‘Alle seinen staan bij Ajax even op rood’

13:04 Wel de eerste plek, geen kampioenschap. Daarmee eindigde afgelopen vrijdag een veelbewogen seizoen voor Ajax. Trainer Erik ten Hag maakt in deze dagen de balans op, blikt terug en kijkt vooruit. Een drieluik, met vandaag deel 2: over de selectie voor komend seizoen. Lees hier deel 1 van het interview, over het onbevredigende gevoel.