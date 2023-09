Supporters gooien voorwerpen op veld: Willem II - NAC definitief gestaakt

Het duel tussen Willem II en NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie is definitief gestaakt. Dat gebeurde nadat scheidsrechter Edwin van de Graaf in de 50ste minuut de wedstrijd voor de tweede keer had moeten stilleggen omdat er voorwerpen vanaf de tribune op het veld waren gegooid. NAC leidde in Tilburg inmiddels met 3-0.

Normaal gesproken wordt een duel bij een tweede noodgedwongen pauze definitief gestaakt, maar de lokale driehoek heeft daar ook een stem in. In de eerste helft was het duel, meteen na de tweede Bredase treffer, ook al stilgelegd. Beide keren werden voorwerpen (bekers, vuurwerk) gegooid uit het vak waar de fanatiekste Willem II-fans een plaats hebben.

,,Er zijn voorwerpen op het veld gegooid en dan volgen we het protocol", aldus Van de Graaf bij ESPN. ,,Dat betekent dat we naar binnen gaan en dat we overleggen. Daar is de beslissing genomen om definitief te staken.”

Of er twijfel om door te gaan? ,,Twijfel was er niet zozeer. Het protocol is heel duidelijk en dat hebben we ook gevolgd, zeker ook in de situatie voor rust. Dan kom je in de situatie dat er een fakkel op het veld wordt gegooid en dan het is ook de bedoeling dat we naar binnen gaan. Er is dan een soort van ruimte om de dader te achterhalen. Dat is helaas niet gelukt en dan is vervolgens het besluit genomen om te staken. “

Wat als de dader was gevonden? ,,Dan is er in ieder geval nog een mogelijkheid om verder te gaan, maar dat is niet gebeurd.”

Bij de Brabantse derby waren ook driehonderd NAC-fans aanwezig in het aanpalende vak. Vorig jaar waren bij de onderlinge duels geen fans van de uitpartij welkom.

Toch is niet de eerste keer dat het mis gaat in een wedstrijd tussen deze twee ploegen. In april van dit jaar werd het duel NAC - Willem II definitief gestaakt en later uitgespeeld nadat er vuurwerk en bier richting het veld werd gegooid.

