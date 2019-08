Supporters PSV uit protest eerste 20 minuten stil

Comeback Schwaab bij PSV is rond en lijkt signaal voor Luckassen en Sainsbury

17:49 Daniel Schwaab keert na drie maanden afwezigheid terug bij PSV. De 31-jarige Duitse verdediger tekent een nieuw contract in Eindhoven en gaat zijn vierde seizoen in Eindhoven in. Schwaab is zondagavond aanwezig bij PSV-ADO, waarbij meer over zijn komst bekend wordt. Tekst en uitleg volgt dan ook.