Zeker 17 keerKomend seizoen zullen zeker zeventien duels in de eredivisie op een zondagavond worden gespeeld, met een aftrap om 20.00 uur. Dat hebben de clubs uit de Eredivisie CV besloten en de KNVB zal daarmee in het speelschema rekening houden. Bij het Supporterscollectief Nederland is er woede over dit nieuws. ,,Clubs gaan nu bewust in tegen de wensen van de fans. Ze zeggen supporters belangrijk te vinden, maar laten hiermee het tegendeel zien.”

Na de loting van de groepsfase van de drie Europese toernooien worden de zondagavondwedstrijden voor het najaar vastgesteld. Daarbij is de goedkeuring nog nodig van de burgemeester van de betreffende speelstad. In december zullen de zondagavondduels voor het voorjaar worden geprogrammeerd.



,,Elke club speelt gedurende het seizoen zoveel mogelijk niet meer dan één thuiswedstrijd op zondag op dit tijdstip”, licht de KNVB toe. ,,De uitwedstrijden worden eveneens verspreid onder de clubs. De wedstrijden op dit tijdstip die door de Europees spelende clubs worden aangevraagd, worden afgetrokken van deze zeventien. Het kan dus zijn dat uiteindelijk niet elke club een keer op zondagavond speelt.”

Lees ook Eredivisie: programma en uitslagen van de voorbereiding

De clubs die uitkomen in de Europees verband, inclusief de kwalificatieduels, kunnen bij de KNVB een verzoek indienen om een duel in het weekeinde te verschuiven in verband met de voorbereidingstijd of uitrustperiode. ,,Verzoeken die op tijd binnenkomen en in lijn zijn met de afspraken van de veranderagenda, worden bij akkoord van de lokale autoriteiten altijd doorgevoerd”, laat de KNVB weten.

Woede bij Supporterscollectief Nederland

Supporterscollectief Nederland is verbijsterd over het besluit van de eredivisieclubs om toch op zondagavond te gaan voetballen. ,,Dit is minachting van de supporters”, zegt Matthijs Keuning, voorzitter van Supporterscollectief Nederland. ,,Supporters hebben zich vorig jaar nog massaal uitgesproken tegen voetballen op zondagavond. Clubs gaan nu bewust in tegen die wens. Ze zeggen supporters belangrijk te vinden, maar laten hiermee het tegendeel zien.”

,,Het besluit is extra schaamteloos omdat het komt na een periode waarin veel van supporters is gevraagd. Veel clubs hadden niet meer bestaan als de supporters ze afgelopen periode niet hadden gered. Na een afgebroken seizoen, een jaar zonder stadionbezoek en een nieuw onzeker seizoen voor de boeg hebben supporters opnieuw massaal seizoenkaarten gekocht. Dan kun je het niet maken om zo’n grote en gevoelige wijziging door te voeren.”

Vooral voor (jonge) supporters die de volgende dag weer vroeg naar werk of school moeten, is het tijdstip onwenselijk. ,,Clubs zouden kinderen en jongeren juist aan zich moeten binden, maar sluiten die groep hiermee uit. Dat brengt de toekomst van de clubs in gevaar.”

Supporterscollectief Nederland is ook niet blij met de zaterdagduels om 16.30 uur. ,,De invoering van de zondagavond als speelmoment voor minimaal de helft van de speelrondes, komt naast de proef met zaterdag 16.30 uur die komend seizoen achttien keer plaatsvindt; iedere club één thuisduel. Deze proef zou één jaar duren, maar is nu met een jaar verlengd. Hiermee zijn dan alle negen eredivisiewedstrijden op een uniek moment te zien op televisie. Commercieel is dat aantrekkelijk, maar voor de supporter met een seizoenkaart wordt het een steeds grotere uitdaging om alle wedstrijden te kunnen bezoeken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.