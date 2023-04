Supportersvereniging Feyenoord verwacht honderden fans in Rome

Bij de supportersvereniging FSV De Feijenoorder kunnen ze lastig inschatten hoeveel fans er toch naar Italië reizen voor het beslissende uitduel van donderdag met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. ,,Maar ik denk wel honderden en het kunnen er ook meer dan duizend zijn”, zegt Carli Klijn van de fanclub.

Italiaanse autoriteiten besloten eerder deze maand supporters van Feyenoord te weren bij het duel in Stadio Olimpico. Burgemeester Roberto Gualtieri van Rome zei direct na de loting dat hij geen fans van de club uit Rotterdam in zijn stad wil hebben. Dat riep hij eerder dit seizoen ook al in aanloop naar een groepsduel tussen Lazio en Feyenoord. Toen hielp de Europese voetbalbond UEFA, die Feyenoord voor eerdere ongeregeldheden een straf van een uitduel zonder aanhangers oplegde.

Gualtieri heeft nooit verteld waarom hij fans van Feyenoord weert. Maar in Rome zijn ze de rellen in 2015 met aanhangers van de huidige koploper van de eredivisie nog niet vergeten. Daarbij raakte onder meer de monumentale Barcaccia-fontein beschadigd. Volgens Feyenoord had de UEFA na de beslissing van de autoriteiten opdracht gegeven om ook geen kaarten aan supporters van AS Roma te verkopen voor het duel van vorige week in De Kuip.

,,Ik ben het persoonlijk met beide beslissingen niet eens”, zegt Klijn. ,,Maar het is tegenwoordig mode om supporters van de uitspelende club te weren. Vorig jaar rond de finale van de Conference League tegen AS Roma waren er volgens mij slechts een paar kleine opstootjes. Maar er waren ook tienduizenden fans van beide clubs in Tirana. Je moet eens weten wat er op een reguliere uitgaansavond in een beetje stad gebeurt. We waren zondag ook niet welkom bij SC Cambuur. Maar fans van Feyenoord zijn inventief. Jij hebt ze waarschijnlijk ook horen zingen.”

Klijn heeft maandag toch maar zijn reis naar Rome geannuleerd. ,,Dit was de laatste dag dat het nog kosteloos kon en ik vind dat je als supportersvereniging een verkeerd signaal afgeeft door toch te gaan. Maar het is wel erg jammer. Hopelijk komt er nog een halve finale.”

Klijn weet dat er veel fans van Feyenoord vlak na de loting een reis naar Rome hebben geboekt. ,,Op een gegeven moment zag het er naar uit dat we ook echt mochten gaan. Toen zijn er nog meer supporters gaan boeken. Het is lastig inschatten hoeveel fans er nog steeds afreizen. Maar er zullen nog best veel supporters de wedstrijd daar in een kroeg bekijken. En sommigen zullen ook in het stadion zitten. Incognito of niet.”