Supportersverenigingen: Geen geld terug, wel minder nieuwe seizoenkaarten

De onduidelijkheid over het wel of niet afmaken van de eredivisie hangt nog boven de markt, maar als er een streep door de nog te spelen wedstrijden gaat dan hoeven clubs geen claims van supporters met een seizoenkaart te verwachten. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende supportersverenigingen.



,,Ik vang daar nog geen signalen over op”, zegt Matthijs Keuning van Victoria Alkmaar en tevens voorzitter van Supporterscollectief Nederland. ,,Het hele leven staat stil en sommigen van ons zullen geen inkomsten hebben, maar ik verwacht niet dat compensatie voor vier thuiswedstrijden het eerste is waar mensen dan aan denken. Die paar tientjes heeft geen prioriteit, zie het als steun aan de club”, zegt Keuning.

Jacco van Leeuwen van Haagsche Bluf vult aan: ,,Supporters hebben maar één belang, die houden van die club en daar willen ze het liefst volgend jaar ook nog naartoe”, zegt de voorman van de ADO-fans. Hij vervolgt: ,,Stel de club zou omvallen dan wil je dat als supporter niet op je geweten hebben. Neem van mij aan dat het terugvragen van geld voor een gemiste wedstrijd bij 99 procent geen onderwerp is. Mensen verliezen nu familie of hun baan, laten we ons niet druk maken om het terugvragen van geld voor vier thuiswedstrijden die niet doorgaan. Dit is overmacht.”

,,Ik zou het ook niet willen, ik vind dat je de club moet steunen”, zegt Remco Ravenhorst van supportersvereniging De Feijenoorder. ,,Ik kan niet in de portemonnee van andere supporters kijken, maar het geld is ook al uitgegeven. Extra kosten voor vervoer, eten en drinken komen er nu niet bij.”

Bekijk hieronder de video over het al dan niet voortzetten van de eredivisie met Feyenoord-watcher Mikos Gouka:

Onzeker

De seizoenkaart voor volgend jaar is een ander verhaal. ,,Ik voorspel dat er minder seizoenkaarten zullen zijn”, zegt Keuning van Victoria Alkmaar. ,,Clubs stellen de verkoop uit, maar voor supporters is het ook onzeker. Sommigen hebben nu geen inkomsten. Ga je straks 250 euro voor een seizoenkaart uitgeven als je zonder baan zit? We houden er ook rekening mee dat het lang gaat duren. Misschien voetballen we in de zomer pas weer, of zelfs in het najaar. Het is steeds duidelijker dat ook het nieuwe seizoen niet normaal zal zijn.”

Volledig scherm Supporters van ADO Den Haag tijdens het uitduel met AZ. © BSR Agency Van Leeuwen van Haagsche Bluf vindt dat zoveel mogelijk mensen de seizoenkaart moeten verlengen. ,,Ik ben zo gek, maar ik kan me wel voorstellen dat ze in Den Haag daar nog even mee wachten. Niet vanwege de coronacrisis, maar wel of we nog op hetzelfde niveau spelen. Aan de andere kant: een seizoenkaart neem je niet zomaar. Dat doe je uit clubliefde. Dat is anders dan bijvoorbeeld een abonnement op een sportzender, daarvan kan ik het goed begrijpen dat mensen die nu opzeggen.”

Feyenoord staat bekend om zijn hondstrouwe Legioen. In de Kuip zitten tweewekelijks zo’n 30.000 seizoenkaarthouders. Zij kunnen nog niet verlengen, iets wat bij veel clubs normaal in april wel op grote schaal gebeurt. ,,Clubs wachten nog op een goed moment”, merkt Ravenhorst.

De voorzitter van De Feijenoorder heeft geen idee wanneer dat is. ,,Vier weken geleden liepen we nog vrolijk rond, nu zitten we allemaal thuis. Iedereen begrijpt dat we niet naar het voetballen toe kunnen, maar er is nog veel onduidelijk over wanneer wel.”