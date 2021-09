Swingend Ajax vermorzelt Cambuur en haalt net geen dubbele cijfers

Ook Cambuur was zaterdagavond weer volkomen kansloos in de Johan Cruijff Arena: 9-0. Thuisduels van Ajax hebben steeds meer weg van een soort galashow op zaterdagavond: gespeend van iedere vorm van spanning, maar vermakelijk om naar te kijken.

Door Sjoerd Mossou

De kreten van plezier galmden weer door de Johan Cruijff Arena, opgewekt en onbezorgd. De ene na andere aanvalsgolf kreeg Cambuur te verwerken tegen Ajax, negentig minuten lang, waarbij de enige spanning hem zat in de vraag of de thuisploeg de tien ging halen.



,,Tien, tien, tien,’’ brulde het publiek in Amsterdam, al meteen na de 8-0 van invaller Danilo.

Danilo (r) en David Neres vieren een doelpunt.

Zo ver kwam het uiteindelijk net niet, maar thuiswedstrijden van Ajax hebben dit seizoen steeds meer weg van een soort demonstratievoorstellingen. Het ontbreekt er nog maar aan dat een speaker het schouwspel van olijk live-commentaar voorziet in het stadion, in de geest van de Harlem Globetrotters uit de jaren ‘70 en ‘80.



Ook bij die basketballshows wist je al op voorhand wie er ging winnen, maar het feest zat hem in de speelse, totale overmacht.



Het arme Cambuur moet zich al vroeg op de avond een kansloze sparringpartner hebben gevoeld, net als eerder NEC (5-0) en Vitesse (5-0) al overkwam in de Johan Cruijff Arena. In de eredivisie staat er voorlopig geen enkele maat op Ajax in eigen huis, dat dit seizoen nóg meer afstand lijkt te nemen van de modale middenmoot.

Jurriën Timbert viert zijn doelpunt.

De ploeg van trainer Henk de Jong probeerde vanaf de aftrap dapper zijn eigen spel te spelen, maar na amper twintig minuten was de wedstrijd al beslist. Eerst veroverde Jurriën Timber de bal op eigen helft, om meteen op hoge snelheid het halve veld over te steken. Via Steven Berghuis kwam de bal terug bij de centrumverdediger, die diagonaal raak schoot: 1-0.



Drie minuten later was het Berghuis zelf die scoorde, nu uit een slim getrapte corner van Dusan Tadic, knap binnengeschoten door de Oranje-international: 2-0. De Johan Cruijff Arena ging er eens tevreden voor zitten, Ajax gooide de heupen los, en Cambuur kon weinig anders dan hopen op enige genade.

David Neres (l) viert één van zijn treffers met Antony.

Een ongelukkig eigen doelpunt van Calvin Mac-Intosh en een fraaie volley van David Neres bepaalden de ruststand op 4-0. In de tweede helft was het vermaak wat minder, zoals zo vaak in dit soort wedstrijden. Berghuis, opnieuw spelend op de ‘nummer 10’-positie, verzuimde de score te vergroten.



Na een klein uur spelen was het alsnog raak. Aanvoerder Dusan Tadic maakte 5-0 via de handen van keeper Sonny Stevens, op aangeven van de uitstekend spelende Timber, inmiddels als rechtsback spelend.



Nog eens drie minuten later was het 6-0. Invaller en aankoop Mohamed Daramy had wat geluk dat hij door mocht na een stevige beuk, maar de Deen ging uitstekend door en scoorde knap.

Mohamed Daramy (r) viert een doelpunt met David Neres.

Sébastien Haller, de held van afgelopen woensdag in Lissabon met vier goals tegen Sporting, pikte ook nog een doelpuntje mee. Invaller Danilo maakte de 8-0, wederom na een fraaie aanval, en Neres maakte de negende Trainer De Jong en zijn ploeg konden weinig anders dan het spel enigszins vertragen, in de hoop dat een recordscore uit zou blijven.



Dat lukte ternauwernood, maar het doelsaldo van Ajax in de Johan Cruijff Arena zegt alles over de scheefgegroeide verhoudingen. 19-0, na slechts drie wedstrijden.

Ajax-supporters. Ajax-trainer Erik ten Hag.

