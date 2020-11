Taboe doorbroken? Voetballers durven eindelijk te praten over hun psychische problemen

Feyenoord en Sparta met rouwbanden voor Doesburg

10:02 De spelers van Feyenoord dragen vanmiddag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard rouwbanden, vanwege het overlijden van voormalig keeperstrainer Pim Doesburg. De Rotterdammer overleed deze week op 77-jarige leeftijd. De doelman kwam in dienst van Sparta en PSV tot 687 wedstrijden in de eredivisie, waarmee hij recordhouder is.