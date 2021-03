Tadic buiten het stadion bekogeld door woedende PSV-fans, Ajax doet aangifte

Samenvatting Ten Hag: ‘Het voetbal was slecht, deze wedstrijd verdiende geen winnaar’

28 februari Erik ten Hag zag Ajax in de topper tegen PSV een van zijn mindere wedstrijden van het seizoen spelen. ,,Dat het dan 1-1 wordt is prima, al zat er wat geluk bij”, zei de trainer na de late gelijkmaker van Dusan Tadic uit een penalty. PSV was in de eerste helft op voorsprong gekomen door een vrije trap van Eran Zahavi.