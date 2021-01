Tadic en Zahavi blikvangers in topper, matig optreden Labyad

Maar ook PSV toonde zich een topclub in Amsterdam. Met name de goede samenwerking tussen Donyell Malen en Eran Zahavi viel op. Zij kregen allebei een zeven voor hun optreden.

Ajax: Onana 6,5; Mazraoui 7 (79. Rensch -), Schuurs 5, Blind 7, Tagliafico 7,5; Klaassen 5, Gravenberch 6,5; Antony 6,5 Promes 6 (79. Kudus -), Tadic 7,5; Labyad 4,5 (46. Haller 7).

PSV: Mvogo 7, Dumfries 6, Teze 6,5, Boscagli 6,5, Max 7, Sangaré 7, Rosario 6,5, Gakpo 5 (68. Thomas -), Ihattaren 5 (82. Gutiérrez -), Malen 7 (76. Mauro Júnior -), Zahavi 7 (82. Madueke -).

Scheidsrechter Kuipers: 7.

Man of the match: Aanvoerder Dusan Tadic was betrokken bij bijna elke gevaarlijke aanval van Ajax. Bij de eerste Ajax-treffer van Quincy Promes verzorgde hij de assist.