Tadic kan Cruijff evenaren, Van Bommel heeft gouden hand

Stats en opstellingenAjax en PSV vervolgen hun titelrace woensdag met een thuiswedstrijd. Kunnen Fortuna Sittard en FC Groningen voor een verrassing zorgen? Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus GraceNote en Opta blikken we vooruit op de inhaalduels in de eredivisie.

PSV – FC Groningen (woensdag 18.30 uur).

• PSV verloor in de eredivisie slechts één van zijn 40 thuisduels met FC Groningen (W30-G9-V1), dat was een 2-3 nederlaag op 29 maart 2014. Het was de enige overwinning van FC Groningen in zijn laatste 36 uitduels bij de traditionele top-3 (W1-G7- V28).



• De grootste zege op FC Groningen boekte PSV op 22 december 2001: 8-0. Mark van Bommel was destijds aanvoerder van de Eindhovenaren. Het was voor FC Groningen de grootste nederlaag op het hoogste niveau sinds 1974 (9-0 verlies bij Ajax).



• PSV is ongeslagen in 51 thuisduels in de eredivisie (W45-G6-V0), sinds een 0-1 nederlaag tegen Feyenoord op 18 september 2016.

Volledig scherm Opstelling PSV © AD Sportwereld

• Donyell Malen (20) scoorde in totaal al 17 keer voor PSV in de eredivisie, net zo vaak als Arjen Robben voor zijn 21ste verjaardag. Cody Gakpo gaf dit seizoen 3 assists voor PSV, meer dan iedere andere speler. Gakpo kwam dit seizoen 4 keer als invaller in het veld en startte pas 2 keer in de basis.

Volledig scherm Opstelling FC Groningen © AD Sportwereld • Van Bommel heeft een gouden hand met wisselen. Hij zag spelers die onder hem invielen vijftien goals maken en twaalf assists geven in de eredivisie, bij geen enkele trainer waren invallers direct betrokken bij zoveel doelpunten sinds de start van vorig seizoen.

Ajax – Fortuna Sittard (woensdag 20.45 uur).

• Ook Ajax heeft op papier een makkie. De Amsterdammers wonnen 18 van hun 20 thuisduels met Fortuna Sittard in de eredivisie (W18-G1-V1). De uitzonderingen waren een 2-2 gelijkspel op 13 november 1996 en een 1-3 nederlaag op 18 april 1999. Regilio Simons (2) en Mark van Bommel scoorden destijds voor Bert van Marwijk’s Fortuna Sittard.

• Ajax kreeg al 11 penalty’s in de eredivisie in 2019 en benutte er daarvan 10. Het enige kalenderjaar waarin Ajax 11 keer scoorde uit penalty’s was 1984. Dusan Tadic scoorde in elk van Ajax’ laatste 12 thuisduels in de eredivisie (inclusief openingsdoelpunt tegen Heerenveen dat hij op zijn naam kreeg). Als hij tegen Fortuna scoort, dan evenaart hij het eredivisierecord van Johan Cruijff, die in 1966-1967 in dertien optredens op rij in eigen huis scoorde voor Ajax.

Volledig scherm Opstelling Ajax © AD Sportwereld

• Tadic was in elk van zijn laatste 9 duels betrokken bij een doelpunt (totaal 11 goals, 8 assists). Dit seizoen was Tadic betrokken bij 11 doelpunten (5 goals, 6 assists), minstens 4 meer dan iedere andere speler.

• Donny van de Beek kan zijn 100ste eredivisie-duel spelen. Hij was betrokken bij 43 goals in zijn eerste 99 duels voor Ajax (22 goals, 21 assists).

Volledig scherm Opstelling Fortuna Sittard © AD Sportwereld • Fortuna Sittard won nog geen uitduel in de eredivisie in 2019 (W0-G1-V11). Het enige punt dat de Limburgers buitenshuis pakten was in een 1-1 gelijkspel bij Heerenveen op 31 augustus. Ajax won vijf van de laatste zes competitiewedstrijden tegen Fortuna Sittard (G1) en kreeg in deze zes duels in totaal maar één doelpunt tegen.