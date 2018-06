Talentenprijs Ajax heet voortaan Abdelhak Nouri Trofee

Jackie Groenen: Eigenlijk ben ik best een oudje

6:50 Met Jackie Groenen (23) in de basis kunnen de Oranje-vrouwen morgen tegen Noord-Ierland een belangrijke stap zetten richting het WK van komend jaar in Frankrijk. Aan haar drive zal het niet liggen. Over Johan Cruijff, Feyenoord en de massale aandacht voor haar team. ,,Niet te geloven toch, als je er over nadenkt?! Zó mooi!”