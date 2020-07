Talentvolle verdediger Sil Swinkels (16) uit Sint-Oedenrode naar Aston Villa

Genk wint Dessers bezorgt AZ nederlaag in eerste oefenduel

16:30 AZ heeft de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. De Belgische club Racing Genk was in Alkmaar met 1-0 te sterk. Cyriel Dessers, overgenomen van Heracles Almelo, maakte in het lege AFAS-stadion het enige doelpunt.