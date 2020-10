Tannane riskeert tuchtzaak voor ‘mafkees’-uitbarsting tegen arbiter Martens

Oussama Tannane riskeert een tuchtzaak voor zijn verbale uitspatting in het duel van Vitesse met ADO Den Haag. Arbiter Martens kan nog rapport opmaken bij de KNVB over de uitval van de schaduwspits van de Arnhemse club, nadat hij de rode kaart had uitgedeeld. De tuchtcommissie beslist dan of er een strafzaak volgt.

Door Lex Lammers



Tannane (26) kreeg zondag vlak voor rust twee keer geel, en dus rood, van Martens. De Vitessenaar was verontwaardigd, omdat hij geen vrije trap meekreeg. Hij zocht de confrontatie met de scheidsrechter en uitte stevige beledigingen. Daarbij riep hij termen als ‘mafkees’ en ‘clown’.



Een rode kaart na twee keer geel houdt reglementair een schorsing in van één wedstrijd. Tannane mist daarmee de eredivisie-topper tegen PSV, aanstaande zondag in GelreDome.

,,Maar er kan nog een tuchtzaak volgen”, verklaart scheidsrechtersbaas Dick van Egmond. ,,Dat ligt allemaal aan de afwikkeling van de wedstrijd door de arbiter. Tannane uitte zich ook, nadat hij al was weggestuurd. De tuchtcommissie moet bepalen of er een zaak in behandeling wordt genomen.”

Volledig scherm Scheidsrechter Martens stuurt Tannane weg, terwijl die doorgaat met schelden. Loïs Openda probeert de Vitessenaar weg te leiden. © BSR Agency

Alles goed hoorbaar

Van Egmond wil geen kwalificatie aan het gedrag van Tannane hangen. ,,Verwensingen zijn van alle tijd”, stelt hij. ,,Maar in een leeg stadion is nu alles zeer goed hoorbaar. Dat maakt dat scheldpartijen opvallen. Voorheen kregen scheidsrechters ook van alles te horen. Maar als dat achter hun rug gebeurde, in een kolkend stadion, hoorden ze niet alles. Of ze wisten niet altijd wie zich misdroeg. Nu is alles op dat vlak wel duidelijk.”

Vitesse-trainer Thomas Letsch stelde zondag na de 2-0 zege op ADO al in gesprek te gaan met Tannane. De coach wilde verder niet op de kwestie ingaan.

Tannane verscheen niet in de media. De clubs in het Nederlands voetbal voeren doorgaans het beleid dat spelers met een rode kaart niet voor de microfoon verschijnen.

Enfant terrible

Tannane is al prof sinds 2012 (debuut tegen NEC). Hij draagt daarbij het imago van enfant terrible. Toch heeft hij in zijn hele carrière nog nooit een directe rode kaart ontvangen. Hij staat, inclusief zijn tijd bij Saint-Étienne in Frankrijk, op drie keer geel-rood.

De Marokkaans international werd in 2015 bij Heracles wel disciplinair geschorst en in 2019 bij FC Utrecht weggestuurd door coach Dick Advocaat. Bij Vitesse ontpopte Tannane zich daarna tot smaakmaker. Hij gedroeg zich tot zondag ook voorbeeldig en werd weer opgenomen in het nationale team van Marokko.

Met het Afrikaanse land was hij in de afgelopen interlandperiode actief. Bij Vitesse staat hij op twee doelpunten.