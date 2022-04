Taxichauffeur Jonathan Reis mist PSV nog elke dag: ‘Als God het wil, kom ik terug naar Nederland’

Een vroege avond in Contagem, Brazilië. Jonathan Reis heeft er een lange werkdag op zitten, als zijn gedachten even afdwalen naar hoe zorgeloos het leven ooit was voor de toenmalige PSV-aanvaller. ,,Die 10-0 overwinning op Feyenoord’’, begint hij, doelend op het duel waarin hij een hattrick liet noteren namens de Eindhovense club. ,,Kippenvel. Voetballen in het Philips Stadion was al prachtig, maar die wedstrijd was helemaal bijzonder. Ik denk er nog vaak aan terug.’’