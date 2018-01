Team Brunel vaart tussen lading verloren slippers door

,,Gedurende drie uur kwamen we overal slippers tegen in het water. Waarschijnlijk heeft een schip zijn lading verloren'', schreef Bekking zijn blog op de website van Brunel.

,,,'Hopelijk drijven die flip-flops naar één van de vele eilanden in de buurt, zodat de bewoners daarvan ze kunnen gebruiken. Want deze slippers zagen er behoorlijk nieuw uit. Maar helaas zullen ze waarschijnlijk geruime tijd over de oceaan drijven en misschien pas over vele maanden en wellicht jaren eens aanspoelen'', aldus Bekking, die in zijn blogs wel vaker zijn afschuw uitspreekt over al het afval dat hij tegenkomt op zee.