Technisch manager Henk van Stee krijgt promotie bij Sparta

Hiddink begonnen bij PSV: ‘Ik ben adviseur met kleine letters’

21:45 Guus Hiddink (73) is begonnen als adviseur bij PSV. Hij wil zijn rol zelf niet gewichtig maken. Maar een eerste idee uit zijn koker is wel meteen opgepikt: René Eijkelkamp is als assistent en ‘verbinder’ toegevoegd aan de staf.