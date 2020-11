Tegenslag voor Heracles: Hardeveld moet onder mes

Hardeveld heeft aan beide kanten last. „Vrijdag worden er matjes geplaatst om het probleem te verhelpen. We kiezen ervoor om het nu te doen zodat ik de tweede seizoenshelft weer fit en pijnvrij aan de start kan verschijnen.’

De basisspeler loopt er al een tijdje mee, maar het wordt steeds iets erger. „Tegen Ajax schoot het er ook weer in. Dat is allemaal niet ideaal, vandaar dat we er voor gekozen hebben nu te laten opereren.”

Kans gepakt

Na het vertrek van Lennart Czyborra vorig jaar winter, pakte Hardeveld met succes zijn kans in het team van Heracles. Giacomo Quagliata, die als vervanger van Czyborra kwam, maakte in de duels die hij speelde nog weinig indruk.

Heracles heeft meer last van fysieke tegenslagen dit seizoen. Zo is doelman Janis Blaswich al maanden geblesseerd en misten Robin Pröpper en Orestis Kiomourtzoglou duels wegens corona en viel ook tweede doelman Michael Brouwer uit.

Afgelopen zondag verliet Silvester van der Water het veld met een blessure. Het is nog niet bekend hoe hij ervoor staat. Goed nieuws was er ook: de knieblessure die Pröpper tegen Ajax opliep, is veel minder erg dan waar hij bang voor was.