Tegenvaller voor Andries Noppert: Oranje-international moet onder het mes en mist mogelijk rest seizoen

Het laatste optreden van Noppert dateert van 22 januari in het met 3-1 gewonnen thuisduel met FC Groningen. De 29-jarige doelman speelde sinds het WK niet meer voor het Nederlands elftal, maar maakte in de afgelopen interlandperiode wel onderdeel uit van de voorselectie van Oranje. Bondscoach Ronald Koeman bleek echter geen beroep op hem te kunnen doen, omdat hij nog herstellende was van zijn blessure.

Diezelfde blessure teistert Noppert weken later nog steeds. In overleg met de club heeft Noppert nu besloten om een operatie te ondergaan. Het is nog onduidelijk of hij dit seizoen nog in actie kan komen. De laatste wedstrijd van Heerenveen dit seizoen is op 28 mei in eigen huis tegen Go Ahead Eagles.