Teixeira denkt fit genoeg te zijn voor competitiestart

Door Mikos Gouka



,,Bij Vitoría Guimarães heb ik drie weken voorbereiding erop zitten’’, zegt Carlos Teixeira. ,,Dat is minder dan de spelers van Feyenoord, maar de Portugese competitie is nog afgemaakt aan het begin van de zomer. Ik voel me goed. De eerste training was leuk, maar we deden weinig want het elftal heeft gisteren een wedstrijd gespeeld. Ik heb uiteraard wat tijd nodig om te wennen, maar niet lang want ik spreek prima Engels en ik ben veel meer volwassen dan ik was in de tijd dat ik van Sporting Lissabon naar Liverpool ging.’’