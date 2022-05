Teleurgestelde Barreto wacht gesprek met NEC niet af en stopt met voetballen

Edgar Barreto stopt na dit seizoen met voetballen. De 37-jarige middenvelder is niet te spreken over de houding van NEC en wacht een gesprek met de clubleiding niet af om zijn toekomst te bepalen.

,,Ik ga deze week nog genieten en hopelijk plaatsen we ons nog voor de play-offs voor Europees voetbal. Maar anders is het zondag klaar”, zei Barreto dinsdag na de training.

Barreto liet dinsdag in een interview met deze krant weten dat hij teleurgesteld is in NEC, omdat hij nog niets heeft vernomen over zijn aflopende contract. De routinier ging er zelf al niet meer vanuit dat hij een nieuwe verbintenis zou krijgen.

,,Ik vind het vervelend dat ik nog niets heb gehoord van de club”, vertelde Barreto. ,,Ik heb er begrip voor als ze niet meer met me verder willen als speler, maar ik snap niet dat ze niets tegen me zeggen. Dat vind ik respectloos. Geef gewoon duidelijkheid en dan accepteer ik de beslissing. Nu weet ik niet waar ik aan toe ben.”

Afscheid op het veld

Barreto neemt mogelijk afscheid op het veld. Hij leek tot het einde van dit seizoen uitgeschakeld met een knieblessure, maar hervatte maandag de groepstraining en keert woensdag wellicht terug in de wedstrijdselectie voor het uitduel met PSV. NEC sluit zondag de eredivisie af thuis tegen Fortuna Sittard.

Barreto is bezig aan zijn tweede periode bij NEC. De zestigvoudig international van Paraguay speelde tussen 2003 en 2007 bij de club en keerde na avonturen in Italië in 2020 terug in De Goffert. Hij kwam vooralsnog tot 149 wedstrijden voor de club en daarin was hij goed voor veertien doelpunten en evenzoveel assists.

Barreto had vorig seizoen een belangrijk aandeel in de promotie van NEC naar de eredivisie en bewees ook dit seizoen zijn waarde. Het is nog onduidelijk of hij volgend seizoen in een andere rol verder gaat bij NEC. Algemeen directeur Wilco van Schaik gaf maandag op de supportersraad te kennen dat hij deze week gaat praten met Barreto.

,,Ik heb geen idee hoe het nu verder gaat met mij en NEC”, aldus Barreto. ,,Ik heb mijn hand uitgereikt naar de club en laten zien hoe belangrijk NEC voor mij is. Het is nu afwachten wat er verder gebeurt.”