Teleurstelling overheerst bij Steven Bergwijn: ‘Maar ben blij om überhaupt weer te spelen’

Even leek Bergwijn de held van de wedstrijd te worden. Met een schitterende treffer beloonde hij zijn ploeg voor een sterke openingsfase van Ajax. Maar over het resultaat (3-5 nederlaag tegen PSV) was de recordaankoop niet te spreken: ,,Dat is voetbal, daar leren we van.”

,,Kutresultaat", was de eerste conclusie van Bergwijn voor de camera van ESPN. ,,Maar", voegde hij er direct aan toe. ,,Ik ben blij om negentig minuten te spelen. Ik had ook zin om deze wedstrijd te spelen.”

De aanvaller kwam over van Tottenham Hotspur, waar hij slechts in zeldzame situaties meer dan een helft mocht spelen. De opgespaarde energie kwam er direct uit. Naast dat hij flink aanwezig was, schoot hij ook op prachtige wijze de 1-0 binnen. ,,Hij zat er lekker in, ja", gaf hij nuchter toe. ,,Ik kreeg de bal van Wijndal, en ja, gewoon naar binnen en uithalen. Ik train er veel op.”

Over het resultaat wilde hij niet uitgebreid praten. ,,We begonnen goed en sterk, maar geven het daarna weg. Dat is voetbal en daar leren we van. We gaan morgen de beelden bekijken en eraan werken.”

Daley Blind

Dat er dingen zijn om aan te werken bevestigde Daley Blind: ,,Je moet de voorzetten er zoveel mogelijk uithalen, en dat deden we niet. Als Til het strafschopgebied inloopt, moet iemand die volgen. Dat doe ik ook als een spits bij me weg was.”

En of PSV verdiend heeft gewonnen? ,,Ik denk het niet", zei Blind. ,,Ze maken uit het niks 1-1 en daarna 1-2, daar profiteren ze goed van onze individuele fouten. Maar ze waren niet per se de betere ploeg. We komen ook nog terug, maar na de rode kaart van Bassey weet je dat het heel lastig wordt.”

