Telstar is een kabinet vol rariteiten

Advocaat verbaasd na keepers­fout: 'Snapt hij de regels wel?'

10 mei Dick Advocaat kon zijn ogen amper geloven toen hij zag hij zijn ploeg in de slotfase een 0-1 voorsprong bij FC Dordrecht verspeelde. Stijn Spierings knalde de bal van een meter of veertig richting zijn eigen doel, waarna keeper Roy Kortsmit de bal zomaar in het net liet ploffen.