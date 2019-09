Telstar kan goede start geen vervolg geven en buigt voor Cambuur

Oekraïner Boiko fluit Est­land-Nederland

12:52 De Oekraïner Sergei Boiko is maandag de scheidsrechter van dienst bij het EK-kwalificatieduel tussen Estland en Nederland. Boiko floot vorige maand nog een Nederlands team toen hij arbiter was in het duel tussen Feyenoord en Dinamo Tbilisi in de voorronde van de Europa League. Feyenoord won in De Kuip met 4-0.