Telstar verkoopt 22.500 kaarten voor wedstrijd in leeg stadion

De kaarten werden verkocht voor 1,63 euro per stuk, waarmee Telstar al ruim 59.000 euro ophaalde. Dat geld gaat niet richting de clubkas, maar richting Support Casper. Dat is de stichting van Feyenoord-clubarts Casper van Eijk, die onderzoek doet naar alvleesklierkanker. Ook Feyenoord-coach Dick Advocaat droeg zijn steentje bij. De 1,63 verwijst naar 1963, het oprichtingsjaar van Telstar.



Kaarten zijn nog te koop op de site van Telstar. Het clubrecord van Telstar stond al bijna vijftig jaar op 21.000 verkochte kaarten, toen er ook daadwerkelijk publiek het stadion in mocht. Dat was in de Eredivisie op 30 april 1972 bij Telstar - Ajax. Het werd die middag 1-2 door goals van Sjaak Swart en Barry Hulshoff.



Onlangs verkocht Telstar ook al 7500 kaarten voor een ander goed doel, maar dat smaakte duidelijk naar meer. De spelers van Go Ahead Eagles kochten alle kaarten voor het uitvak op.