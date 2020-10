Ten Hag baalt van slordig Ajax: ‘Onnodige energieverspilling, dit mag écht niet op ons niveau’

Ajax-trainer Erik ten Hag was (ondanks de 5-2 zege) niet tevreden over het optreden van zijn ploeg tegen Fortuna Sittard. Wel had hij mooie woorden over voor debutant Brian Brobbey.

,,We begonnen heel ongeconcentreerd en kwamen onnodig op achterstand, dat mag écht niet", zo begon hij zijn nabespreking bij FOX Sports. ,,Dat kan niet op ons niveau. Daarna ging het tempo omhoog en kregen we kansen, maar de scherpte was er vandaag niet. Dit was onnodige energieverspilling. In de zestien van de tegenstander én in onze eigen zestien was het onvoldoende.” Dat drie van de vijf goals vanaf de stip vielen, zat Ten Hag niet lekker. ,,Wij moeten niet al die penalty's nodig hebben om tot een hoge score te hebben.”

Ook was Ten Hag te spreken over debutant Brobbey, die zijn eerste optreden opluisterde met een doelpunt. ,,Hij was ongeduldig voor zijn kans. Dat zijn veel jonge spelers, maar ze moeten er wel klaar voor zijn. Vorig seizoen had hij de ene na de andere blessure, nu bereikt hij deze mijlpaal, maar eigenlijk begint het nu pas. Zijn conditie was onder de maat, hij heeft nog steeds heel veel arbeid nodig om op ons niveau te komen, maar hij heeft zeker kwaliteiten.”

Overigens verwacht Ten Hag dat Nicolás Tagliafico dinsdag met Ajax in actie kan komen tijdens de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland in de Champions League. De Argentijnse linksback ontbrak zaterdag omdat hij niet helemaal fit was. ,,Ik reken op hem”, zei de coach van Ajax. Achter de naam van Noussair Mazraoui staat nog een klein vraagteken. De rechtsback viel tegen Fortuna Sittard uit met een pijnlijke enkel. Assistent-trainer Winston Bogarde ontbrak zaterdag op de bank bij Ajax. Ten Hag wilde niet zeggen wat hij mankeerde. ,,Dat is vanwege privacyredenen”, aldus de hoofdtrainer.