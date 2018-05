Ten Hag begint al met een achterstand

Koen Stam nieuwe trainer Jong AZ

8 mei Koen Stam is aangesteld als nieuwe trainer van Jong AZ. De Alkmaarse beloften, die uitkomen in de Jupiler League, werden afgelopen seizoen getraind door Martin Haar, maar de coach gaat aan de slag bij eersteklasser RKVV Velsen. Stam komt over van het onder-19-elftal van AZ en tekent een nieuw contract tot medio 2020.