Ten Hag: binnen de Ajax-muren is hij vlijmscherp, erbuiten beschermt hij zijn spelers

Door Johan Inan



Met zijn analyses krijgt Ten Hag steeds meer wenkbrauwen gefronst. Wat opvalt, is dat de coach individuen of het collectief van Ajax vaak in bescherming neemt. Tegen Feyenoord was het vrij snel na de treffer van Ryan Gravenberch, halverwege de eerste helft, gedaan met de dominantie van zijn ploeg. Toch sprak Ten Hag van een ‘oppermachtig’ Ajax.



En dat zijn ploeg niets meer klaarspeelde na rust en met kunst- en vliegwerk overeind bleef, daarover was Ten Hag vooral complimenteus. De oefenmeester zag juist zijn kans schoon. Houdt het spel eens niet over, dan prijst Ten Hag Ajax voor de mentale weerbaarheid. Dat was zo toen zijn ploeg tegen PSV een 0-2 achterstand wegpoetste én nadat Ajax in Enschede na de late gelijkmaker van Twente toch nog toesloeg.