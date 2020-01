Ten Hag blij met ‘fris’ Ajax en ontwikkeling Traoré: ‘Zijn klaar voor de herstart’

Ajax sloot vanavond het trainingskamp in Qatar af met een oefenzege op Club Brugge (3-1). Erik ten Hag denkt dat zijn ploeg klaar is voor de tweede seizoenshelft. ,,We gaan deze week Ryan Babel inpassen en nog een aantal accenten zetten, maar het ziet er allemaal fris uit.”

Ajax trof in Club Brugge - dat in eigen land een straatlengte voorsprong heeft - een tegenstander van formaat, zo constateerde Ten Hag. ,,Dit was geen gewoon oefenpotje. Het duel had het tempo van een competitiewedstrijd en als voorbereiding is dat altijd goed.”

De Amsterdammers startten het duel goed en stonden binnen een kwartier al op 2-0. ,,We wilden heel hoog druk zetten en zo begonnen we ook direct”, zag Ten Hag. ,,Uit dat plan wilden we rendement halen en dat is vandaag twee keer gebeurd. Uitstekend, wat mij betreft. Als je ziet dat wij acht tot tien grote kansen hebben gecreëerd; dat is heel goed. Club Brugge nog kreeg maar acht goals tegen in de competitie.”



‘Traoré een serieuze optie‘

Lassina Traoré kreeg tegen de Belgische topclub de kans in de punt van de aanval. De 18-jarige spits maakt indruk op Ten Hag en mag niet verhuurd worden. ,,Hij maakt een prima ontwikkeling door en hij heeft de potentie om basisspeler te worden. Wel moet hij koelbloediger worden. Dat zag je vandaag ook. In de afwerking was hij wat ongelukkig. Dat is het laatste stapje dat Traoré moet zetten. Maar hij biedt zich nu aan als serieuze optie.”

Ryan Gravenberch kreeg de kans op middenveld, maar werd halverwege uit voorzorg gewisseld. ,,Hij deed het wel goed, maar hij moet sneller handelen. Dit is de top, dat zie je. Al had hij wel een aantal weergaloze acties; op eigen helft mag je geen balverlies lijden”, stelt Ten Hag.

Centrale duo

Daley Blind ontbrak vanwege zijn hartspierontsteking in Qatar en dus vormde Joel Veltman het centrum van de verdediging met Lisandro Martínez. Het is volgens Ten Hag ‘aannemelijk’ dat dit tweetal het centrale koppel gaan vormen zolang Blind ontbreekt. ,,Je ziet dat het stabiel staat. Wij hebben andere opties en dat we ook geprobeerd deze week, maar op dit moment is Veltman – Martinez het beste.”