Ten Hag blij met het resultaat: ‘Maar de eerste helft was niet goed’

,,Maar vooral na zo’n prestatie is het ook makkelijk om kritisch te blijven”, zei Ten Hag. ,,Ik vond dat we in de eerste helft niet goed speelden. We raakten de bal snel kwijt en verdedigend moesten we veel meer druk zetten. Daardoor hebben we onze tegenstander te sterk gemaakt. Ik vind het ook naïef om een doelpunt tegen te krijgen als je met een man meer op het veld staat.”



,,In de rust hebben we Klaassen gebracht en dat pakte goed uit”, zei Ten Hag. ,,We zijn geduldig geweest en toen de kansen kwamen, hebben we die benut. Antony levert drie assists. Dit was inderdaad niet de Antony van zaterdag tegen Heracles. Maar dat kan met jonge spelers. We moeten hem ook helpen.”