Ten Hag en Ajax zijn pak slaag tegen PSV niet vergeten: ‘Het is payback-time’

Ajax treft concurrent PSV zondag alweer voor de vijfde keer in 2021. De twee eredivisieduels eindigden na een achterstand van de koploper onbeslist. In de kwartfinale van de KNVB-beker was Ajax de rivaal de baas, maar in de laatste onderlinge kraker, in de strijd om de Johan Cruijff-schaal, kreeg de kampioen een pak slaag die trainer Erik ten Hag en spelers niet zijn vergeten.

,,In de beker speelden we geweldig, dus we hebben het niet altijd moeilijk tegen PSV. Dat het een paar keer wat moeizamer ging, ligt vooral veel aan ons. PSV heeft gewoon een goed elftal. De manier waarop wij voetballen, komt hen wel goed uit. Maar daarin zullen wij niet veranderen”, stelde Ten Hag, die afsloot met een uitsmijter toen hij de vraag kreeg of zijn spelers iets recht willen zetten. ,,Ik zei al: wedstrijden zijn niet te vergelijken. Het is alleen wel zo dat wij niet willen verliezen. Daar hebben we een pesthekel aan zelfs. Dus wat dat betreft is het payback-time.”

De coach van Ajax liet weten dat hij, op de langdurig afwezige Andre Onana, Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber na, over iedereen kan beschikken voor de topper. Dat betekent dat zich geen spelers in de ziekenboeg gemeld hebben na de midweekse voetbalshow tegen Borussia Dortmund (4-0). ,,Natuurlijk zijn er paar kleine klachtjes, maar die zijn vandaag zo goed als verholpen.”

Volledig scherm Daley Blind haalt uit voor de 2-0 tegen Dortmund. © Pim Ras Fotografie

Dat is bij de concurrent wel anders. PSV kan vrijwel zeker niet beschikken over Noni Madueke, die zich in augustus met twee goals ontpopte tot de grote plaaggeest van Ajax. De rappe rechtsbuiten viel donderdag tegen AS Monaco uit met een spierblessure. Niet veel later liet een andere blikvanger van PSV, Cody Gakpo, zich vervangen. Zijn inzetbaarheid is twijfelachtig.

Voor Ten Hag verandert een eventuele absentie van de vleugelspitsen weinig aan de weerstand in de topper. ,,PSV heeft een goede selectie, waarmee ze in staat zijn om blessures op te vangen. Er zal zondag een goed elftal staan”, aldus de oefenmeester, die door vier eerdere ontmoetingen dit jaar ook niet tot veel nieuwe bevindingen kwam toen hij PSV’s nederlaag tegen Monaco zag donderdag. ,,Ik heb de wedstrijd wel gezien, maar we kennen PSV goed en PSV kent Ajax ook goed. Ik denk dat we weinig geheimen voor elkaar hebben.”