Ten Hag en Tadic opgelucht na moeizame zege Ajax: ‘We hebben geen vertrouwen’

Brian Brobbey heeft Ajax weten te behoeden van puntenverlies in Nijmegen. Ook tot opluchting van Erik ten Hag. ,,Met Ihattaren en Daramy had ik voor een buitenspeler kunnen kiezen, maar ik koos met Brobbey voor scorend vermogen’’, aldus de Ajax-trainer bij ESPN.

Ten Hag was niet helemaal tevreden over het spel van Ajax. ,,Aan de linkerkant vond ik het aardig, maar aan de rechterkant kwamen we er niet uit. De bezetting was ook niet helemaal goed. Daar hebben we ook geprobeerd om er wat aan te doen.’’

Aanvoerder Dusan Tadic wist waar het aan schortte. ,,We hebben weinig vertrouwen, maar het belangrijkste is dat we winnen. We moeten beter spelen. Fris is niet het juiste woord. Het is mentaal. Zeker de Champions League, was heel belangrijk. Geeft je een boost in de ploeg, de ploeg heeft veel teleurstelling, maar we moeten kampioen worden.’’

Dat de overgang naar Manchester United deze week definitief werd, speelde voor Ten Hag geen rol. ,,Manchester zit in een belangrijke fase, de mensen daar wil ik niet voor de voeten lopen. Ik richt me op Ajax, we hebben nog een titelrace en daar hebben we alle energie voor nodig.’’