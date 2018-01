Ten Hag genoot van zijn ploeg

PSV flikt het weer in de laatste seconde

18:55 Aan kansen bij PSV geen gebrek, maar aan goals heel lang wel. De ploeg van Phillip Cocu was zondagmiddag tegen Heracles in Almelo lang de betere partij, maar incasseerde in de tweede helft een dreun. PSV leek op weg naar puntenverlies, maar flikte opnieuw iets bijzonders in de laatste seconde. Via de honderdste goal van Luuk de Jong werd het 1-2 tegen de dapper strijdende Heraclieden.