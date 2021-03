Ten Hag ‘héél kritisch’ op winnend Ajax: ‘Dit moet gewoon 0-5 worden’

Een probleemloos duel dus, maar toch was Ten Hag na afloop niet tevreden. Of het een mooie wedstrijd was geweest? ,,Nee, dat hebben we allemaal gezien. Het was een regelmatige en zakelijke overwinning, met weinig franje. We hebben weinig toegelaten, op één momentje na. De honderd procent scherpte was er vandaag niet.” En dat stemt de trainer zeer ontevreden. ,,Hoe kritisch ik hierop ben? Héél kritisch. Dit moet gewoon 0-5 worden, 0-2 is niet genoeg.”

Knop omzetten

Dat Haller niet mag meedoen in de EL, en doordeweeks dus vrij is, speelt zeker mee. ,,Maar dat is een gegeven", weet Ten Hag. ,,We hebben het er met hem over, maar het is zoals het is. Hij moet de knop omzetten, in die dagen proberen we hem ook dingen aan te bieden. Individuele trainingen met Gerald Vanenburg, hij is bezig in het krachthonk. Hij moet zélf zorgen dat hij in het weekend klaar is, maar zo'n prof is het ook wel.”