Ten Hag hoopt op bekerfinale mét publiek: ‘Dan staan we te juichen, iedereen snakt ernaar’

De trainer besprak ook de wissels van Daley Blind en Davy Klaassen. Beide routiniers gingen met klachten naar de kant, maar het lijkt in beide gevallen mee te vallen. ,,Daley kreeg last, het was enigszins uit voorzorg. Als het écht had gemoeten, had hij door kunnen spelen. Met het oog op de komende wedstrijden hebben we hem gewisseld. En voor Klaassen geldt hetzelfde, al is het even afwachten.”