Ten Hag kan zelfde kunstje als Korbach flikken

FC Den Bosch in Nijmegen op jacht naar uitblijvende winst

19:00 Wat in november nog een topper had kunnen zijn, is nu een duel tussen de nummer 2 en de nummer 10 van de Jupiler League: NEC - FC Den Bosch. De Bosschenaren zijn op zoek naar de eerste zege sinds 1 december, en de uitwedstrijd bij NEC is de eerste kans daartoe. Er wordt om 20.00 afgetrapt.