Ten Hag legde op oudjaarsdag contact met Haller: ‘Hij stond ervoor open onze problemen op te lossen’

Directeur voetbalzaken Marc Overmars kreeg aanvankelijk te horen dat een transfer van de spits onbespreekbaar was, net als afgelopen zomer. De club uit Londen nam de Fransman nog maar anderhalf jaar geleden voor maar liefst 50 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt. Zo’n snel vertrek zou ook gezichtsverlies betekenen. ,,Maar dan blijf je wat prikken en plotseling merk je dat er wel iets mogelijk is”, vertelde Ten Hag. “Toen hebben we snel doorgepakt.”



Haller staat al jaren op de scoutingslijstjes van Ajax. ,,Hij heeft het profiel van een echte Ajax-spits”, zei Ten Hag. ,,Hij scoort makkelijk, laat anderen beter functioneren en werkt hard. Natuurlijk is 22,5 miljoen euro heel veel geld. Maar we hebben de laatste twee jaar ook zeven of acht kernspelers voor veel geld verloren. We hebben het dus mogelijk gemaakt dat we zoveel geld konden uitgeven. Natuurlijk hebben we nu veel geblesseerde aanvallers. Maar Haller is vooral gekomen voor de lange termijn.”