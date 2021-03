Ten Hag looft Rensch en noemt Krol als voorbeeld: ‘Ik moet uitkijken, anders gaat hij zweven’

,,Zo zie je het graag”, stelde Ten Hag nadat hij zijn ploeg voor rust al de wedstrijd tegen ADO zag beslissen. Met een 5-0 zege nam Ajax verder afstand van PSV, dat zondag onderuit ging bij AZ. Ten Hag: ,,We hebben het blok uitstekend afgesloten en gaan ons nu voorbereiden op Super April. Daarin hebben we finales te spelen.”

Zo staat op 18 april de bekerfinale tegen Vitesse gepland. In het weekend ervoor speelt Ajax het tweeluik tegen AS Roma, in de kwartfinale van de Europa League. Bovendien is het niet ondenkbaar dat Ajax eind april de kampioenswedstrijd tegen AZ speelt. Ondanks het verschil van veertien (verlies)punten wil Ten Hag nog altijd niet vooruitlopen op de 35ste landstitel. ,,We moeten van wedstrijd tot wedstrijd gaan en onszelf elke keer weer verbeteren. Dat heb ik vandaag weer gezien. Daar ben ik blij mee. Op die voet moeten we verder gaan.”

Rensch

Tegen ADO Den Haag zag Ten Hag Devyne Rensch zijn grote doorbraak verder gestalte geven met zijn eerste eredivisietreffer. Bovendien gaf de 18-jarige rechtsback twee assists. ,,Ik geniet van de reuzenstappen die hij maakt. Hij is een vrij rustige jongen. Op het veld is hij brutaal. Hij heeft een fantastisch spelinzicht, gekoppeld aan atletisch vermogen en techniek. Dus hij heeft heel veel voorwaarden voor een fantastisch mooie carrière. Dat hij op zo’n jonge leeftijd al zulke stappen zetten. Het is nu zaak om met beide benen op de grond te blijven en dit door te zetten. Dan kan het zijn ontwikkeling op korte termijn al een grote boost geven.”

Volledig scherm Devyne Rensch wordt gefeliciteerd door zijn ploeggenoten. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Rensch zelf was ook zeer content met zijn wedstrijd tegen ADO: ,,Dit was mijn beste wedstrijd tot nu toe. Het gaat zo snel met me. Ik sta er maar niet bij stil en doe mijn ding", aldus Rensch, die in de verschillende jeugdteams van Ajax vaak als centrale verdediger speelde, nadat PSV hem te licht had bevonden. Maar Ten Hag heeft hem nu nodig als rechtsback, omdat Noussair Mazraoui nog altijd last heeft van een oogblessure en Jurriën Timber ook even niet beschikbaar is. ,,Als de rechtsback van Ajax aanvalt, dan moet de tegenstander vaak terug”, vertelt Rensch. ,,En dat is wat we willen. En als centrale verdediger dribbelde ik in de jeugd ook altijd naar voren. Dat zit gewoon in me.”

Quote Dit was mijn beste wedstrijd tot nu toe. Het gaat zo snel met me. Ik sta er maar niet bij stil en doe mijn ding Devyne Rensch

Rechtsback of centrale verdediger, het maakt Rensch niet zoveel uit. ,,Ik ben blij met iedere minuut in het eerste elftal”, zei hij op een avond dat een van zijn voorgangers Sergiño Dest tweemaal scoorde voor Barcelona. ,,Het is mooi om te zien dat er steeds weer talenten doorbreken”, doelde Ten Hag ook op Ryan Gravenberch, Jurriën Timber en Brian Brobbey. ,,Wie had nu in het begin van dit seizoen gedacht dat deze jongens er zouden staan? Rensch heeft voldoende voetballende kwaliteiten”, stelde Ten Hag over de verdediger die door bondscoach Erwin van de Looi nog te licht is bevonden voor een plaats in de definitieve selectie van Jong Oranje voor het EK.

,,Maar in fysiek opzicht moet hij nog stappen maken. Ik ben benieuwd waar hij over anderhalf jaar staat. Qua talent is hij misschien nog wel meer een centrale verdediger. Ruud Krol was de beste vleugelverdediger van de wereld en op een gegeven moment kwam hij vanzelf als laatste man te spelen. Daar was hij ook de beste van de wereld. Zo ver is Rensch nog lang niet. Ik moet uitkijken wat ik zeg, anders gaat hij zweven. Maar wees maar niet bang. Hoe fantastisch ze het ook doen, ik wijs ze ook op hun tekortkomingen. Dat past in mijn filosofie van steeds beter worden.”