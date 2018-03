Ten Hag mist Frenkie de Jong nu al

Door Daniël Dwarswaard Daar baalt Ten Hag van. ,,De laatste weken was Frenkie heel positief aanwezig. Hij beïnvloedt ons spel positief. Het is een heel slecht moment om geblesseerd te raken. Hopelijk zijn we hem niet al te lang kwijt. Hij vulde zijn positie op een fantastische manier in."

De Jong raakte afgelopen woensdag onder toeziend oog van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman geblesseerd. ,,Koeman is tevreden over de ontwikkeling van een aantal talenten. Of het extra zuur is dat hij nu uitgeschakeld is? Dat blijft het sowieso.’’



Ten Hag moet het gemis opvangen door te schuiven in zijn verdediging. Joël Veltman komt dan in het centrum van de verdediging te staan en de Deense nieuwkomer Rasmus Kristensen als rechtsachter. Een andere optie is dat Max Wöber de plek van De Jong zal innemen.



Tijdens het pijnlijke gelijkspel afgelopen weekend tegen ADO Den Haag kon Ten Hag geen beroep doen op de ervaring van Klaas-Jan Huntelaar en Lasse Schöne. Die twee lijken aankomende zondag weer van de partij te zijn. Ten Hag waarschuwt voor de kracht van Vitesse. ,,Het is een goede subtopper met veel ambitie. Heel goede organisatie en een stugge ploeg. Dat is typerend voor de trainer Henk Fraser.’’