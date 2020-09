Ten Hag na moeizame zege: 'Hebben het geweldig gedaan’

Daley Blind hield zijn lippen minder op elkaar, gevraagd naar de rode kaart van Tagliafico. Hij dacht er anders over, zo bleek ook uit de gele kaart die hij kreeg voor commentaar op de leiding. ,,Een rode kaart? Vanuit mijn oogpunt was het nog ver naar de goal. Nico gaat echt voor de bal en dan raakt hij hem per ongeluk met de hand. Dat was geen slaande beweging of iets wat hij bewust deed. Daarom vond ik het nogal zwaar gestraft.”



Blind kon weer negentig minuten spelen, na de nieuwe hartproblemen van vorige maand in het oefenduel met Hertha BSC. ,,Het gaat goed. Dat ik op het veld sta, geeft dat ook wel aan. Het is wel hectisch geweest, maar na veel testen en steun van mensen om me heen is er groen licht en kan ik weer voetballen. Ik stond niet met meer angst dan normaal op het veld. Ik voel me veilig en goed na alles wat we getest hebben. Ik heb al een goede trainingsweek achter de rug. Nogmaals, als de artsen denken dat het niet veilig is, hadden ze me echt niet laten spelen.”