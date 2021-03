Ten Hag na zege Ajax: ‘Ik wilde moordenaars achterin hebben’

Wisselval­lig FC Utrecht richt zich op play-offs: ‘Dit verval mogen we niet vertonen’

5 maart Nu Ajax of Vitesse de beker wint, moet het heel raar lopen als de achtste plek in de eredivisie géén recht geeft op play-offs voor Europees voetbal. Goed nieuws voor het wisselvallige FC Utrecht, dat na een droomwedstrijd bij Willem II (0-6) vorige week in eigen huis opeens van FC Emmen verloor. Welk gezicht tonen de Utrechters morgenavond bij RKC Waalwijk?