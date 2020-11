Ten Hag over kansen op overwintering: ‘Alles draait om de laatste wedstrijd’

Door Johan Inan



Ajax hield het een helft spannend tegen Midtjylland door voor rust veel kansen te missen, zag Ten Hag. ,,Het was een prima wedstrijd van ons. Voor rust eigenlijk al, maar dan beloon je jezelf niet omdat je kansen laat liggen. We hadden de wedstrijd totaal onder controle. Ik vond dat we zo moesten doorgaan. Misschien wat sneller van kant wisselen, maar dat was al niet nodig omdat we na rust twee keer de trekker overhalen in drie minuten. Het enige smetje is dan de penalty. Dat is jammer, maar 3-1 is prima.”