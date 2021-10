Ten Hag prijst Haller na revanche van Ajax op PSV: ‘Hij heeft ongehoord veel kritiek gehad’

Erik ten Hag zei voor de wedstrijd dat hij met Ajax revanche wilde nemen voor de smadelijke nederlaag (4-0) tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal en kreeg volledig zijn zin. De wedstrijd tegen de directe concurrent bleek alleen op papier een topper, want het krachtsverschil tussen de titelrivalen was in de Johan Cruijff Arena ongekend groot: 5-0.

Na afloop had Ten Hag vooral lovende woorden over voor Sébastien Haller en Steven Berghuis, de makers van de eerste twee Amsterdamse goals. ,,Op Sébastien is ongehoord veel kritiek geweest”, zei Ten Hag bij ESPN. ,,Toen heb ik al tegen hem gezegd: blijf rustig en maak het waar. Mentaal is Sébastien ijzersterk. Hij maakt het waar. Het is zo lastig om tegen hem te spelen. Hij heeft meer techniek dan iedereen vermoedt en is een echte afmaker.”

Ook van Berghuis, die na een lastige beginfase de score opende, had Ten Hag genoten. ,,Ik ben er heel blij mee wat hij laat zien. Een aantal spelers van ons had het voor rust moeilijk, vooral aan de bal. Alles wat Steven doet, is raak. Hij is balvast. Hij speelt geweldig op dit moment. Het is fantastisch om hem te zien. En ook voor hemzelf is het mooi om dit te beleven.”

Hoewel Ajax met ruime cijfers won, was Ten Hag kritisch op de manier waarop zijn ploeg aan de wedstrijd was begonnen. ,,We moesten ons het eerste kwartier echt in de wedstrijd knokken. Maar dat is ook wel goed voor een ploeg, dat ze eens voelen hoe dat is.”

,,Wederom sleepte Remko Pasveer ons door die fase heen”, zo complimenteerde hij zijn keeper. ,,Het openingsdoelpunt van Steven Berghuis was een plaatje, daarna werd het makkelijker. Tot de 1-0 geloofde de tegenstander er nog in, na de 2-0 was het klaar.”