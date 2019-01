Ten Hag: PSV en Ajax blijven de eredivisie domineren

Door Daniël Dwarswaard



Al die uren op de schitterende trainingsvelden in Orlando was de telefoon van Ajax-trainer Erik ten Hag (48) letterlijk en figuurlijk ver weg. Maar eenmaal terug in het naastgelegen luxe Omni Resort werd het apparaat een belangrijk onderdeel van de trainingsweek in de Verenigde Staten. Steeds het contact met directeur spelerszaken Marc Overmars aan de andere kant van de wereld, om te horen wat er nu weer speelt op transfergebied.



Want er was eigenlijk elke dag wel iets. Een bod van ruim veertig (!) miljoen op David Neres van de Chinese club Guangzhou Evergrande. Max Wöber die voor 10,5 miljoen vertrekt naar het Spaanse Sevilla. Ajax dat net naast het Mexicaanse talent Diego Lainez (18) grijpt, omdat hij op het laatste moment Betis Sevilla verkiest boven de eredivisie.