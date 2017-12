Ten Hag: Reacties fans zijn emoties van de mens

Door Ard Schouten



‘Laat je club maar in de steek’, zong een deel van de Utrechtse fans. Om vervolgens een lofzang in te zetten aan het adres van Jean-Paul de Jong, bij veel fans de meest gewenste opvolger van Ten Hag.



,,Die reacties zijn de emoties van de mens,’’ zei Ten Hag, die ook na afloop van NAC-Utrecht niet inging op zijn toekomst. ,,Ik heb de focus op de wedstrijd gehouden. Was bezig met de resultaten van vanavond. We staan er goed voor bij de winterstop, maar het optreden van vanavond was teleurstellend. Voetbal speel je met je hart. En met zijn elven. Ik heb een aantal spelers gezien die niet brachten wat ze brengen moesten. En je bent nog altijd zo goed als je zwakste schakel. Voor deze nederlaag acht ik mezelf verantwoordelijk. Dit optreden en dit resultaat doen pijn.’’