Ten Hag: Sfeer niet goed, dat moet ook

,,Die slechte sfeer wil ik niet direct doorbreken'', zei Ten Hag. ,,De spelers moeten hier goed ziek van zijn en dat zijn ze ook. Vervolgens ga je leren van wedstrijden en van fouten die we gemaakt hebben. Om te zien hoe we dat in de toekomst kunnen verbeteren.'' In plaats van strijden om het kampioenschap, lijkt het voor Ajax de komende weken vooral te gaan om het verdedigen van de tweede plaats. AZ is inmiddels tot op twee punten gekomen. ,,We willen iedere wedstrijd winnen, dat heb ik van het begin af aan gezegd. Uiteindelijk moet dat uitmonden in een prijs, maar dat is op dit moment ver weg. Maar we moeten iedere wedstrijd winnen, daar gaan we voor.''