Ten Hag tevreden: ‘Lastige opdracht goed uitgevoerd’

Een beetje verbaasd merkte Daley Blind dat de spelers van ADO Den Haag hem alle vrijheid gunden om het spel van Ajax op te bouwen. ,,Ze wilden Frenkie de Jong niet aan de bal hebben en verdedigden ook Matthijs de Ligt. Ik vond het prima, maar had het als ik hen was niet zo gedaan.”



Want Blind was vooral voor rust bij de gevaarlijkste momenten van Ajax betrokken. Hij bood David Neres een enorme kans en bereidde de 1-1 van Donny van de Beek voor. ,,Ik denk dat we het goed hebben gedaan. We hebben het spel gedomineerd op een stroef kunstgrasveld. Wat zal ik blij zijn als de eredivisie massaal voor gras gaat kiezen. Het is zo lastig om hier op te voetballen.”



Blind: ,,In de tweede helft zag je dat ze het steeds lastiger konden belopen. Na onze 3-1 was het wel klaar. Het is mooi dat we nog uitlopen naar 5-1. Dit was een prima wedstrijd van ons.”