Ten Hag tevreden over Ajax: ‘Een goede, zakelijke overwinning’

Ten Hag vond dat zijn ploeg voor rust voldoende mogelijkheden creëerde. ,,Ik zag in de eerste helft goede aanvallen’’, sprak de trainer bij FOX Sports. ,,Daaruit hadden we meer moeten scoren. Dat is wel een puntje. Daar moeten we aan werken, want dat is niet onbelangrijk in het voetbal. De eerste kans gaat meteen binnen. Dan maak je het jezelf gemakkelijker. Daarna moet je het je jezelf nog gemakkelijker maken.’’