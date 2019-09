Ten Hag tipt Koeman over Dest

Door Freek Jansen Ten Hag belde bondscoach Ronald Koeman op het moment dat Sergino Dest onlangs een uitnodiging ontving voor Team USA. ,,Ik weet niet hoe ze hem beoordeeld hebben, dat is aan de KNVB’’, aldus Ten Hag. ,,Wij staan samen voor het Nederlands voetbal dus vind ik het logisch dat we elkaar helpen. Sergino heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en laat zich dit seizoen bij ons zien.’’ Bij de volgende interlandperiode staat een officieel duel van de Verenigde Staten op het programma, waardoor de tijd dringt. ,,Ik wil benadrukken dat de keuze natuurlijk bij de speler ligt. Het gevoel speelt daarin ook een belangrijke rol. Waar voel je je verbonden mee? Als Nederlander dien ik het belang van het Nederlands voetbal en mijn voorkeur ligt bij Nederland, maar ik respecteer uiteraard zijn beslissing.’’

Contractverlenging

Van de Beek

Het is nog maar zeer de vraag of Van de Beek dinsdag wel tegen Lille in de Champions League kan spelen. De middenvelder herstelt van een bovenbeenblessure. Hij trainde vrijdag nog individueel. ,,Het gaat best goed”, vertelde trainer Erik ten Hag. ,,Maar we moeten er ook voor zorgen dat hij niet terugvalt. We bekijken het van dag tot dag. Maar hij zal eerst weer aan de groepstraining moeten deelnemen.”