Ten Hag trots op doelpuntenrecord: ‘Je speelt voor de fans’

,,Dusan haalt een ongelooflijk hoog rendement‘’, aldus Ten Hag. ,,Volgens mij was dat van hem nog nooit zo hoog in de eredivisie en Champions League. ,,Hij kan afwerken, dribbelen, is ontzettend creatief en kan penalty's benutten.”

Doelpuntenrecord

Tegen Vitesse scoorde Tadic tweemaal vanaf de stip. Daarmee had de aanvaller een belangrijk aandeel in een bijzondere mijlpaal: Ajax verbrak het doelpuntenrecord van AZ uit het seizoen 1980-1981. In dat seizoen scoorde AZ 156 keer in alle competities. De teller van Ajax staat nu al op 160 en er zijn nog vijf of zes (als de Amsterdammers de finale van de Champions League bereiken) wedstrijden te spelen.

Wat deze mijlpaal zegt? Heel veel volgens coach Ten Hag. ,,Je speelt voor de fans. We pogen een team op te stellen dat aanvallend, creatief en verrassend voetbal speelt. Dat is gelukt.”

Toch gaf hij ook een punt ter verbetering. ,,De lichtzinnigheid na die wissels, dat mag niet. Ze waren wel nodig, want 'Nico’ (Tagliafico, red.) voelde zich de laatste dagen niet helemaal fit en was wat ziekjes. Ik wilde geen risico nemen en de stand liet het ook toe. We mogen niet zo in de problemen komen en Vitesse bijna terug laten komen in de wedstrijd.”

Omdat de eredivisie komend weekeinde stilligt, kan Ajax de accu opladen voor de halve finale van de Champions League tegen tegen Tottenham Hotspur. Volgende week dinsdag (30 april) staat in Londen de heenwedstrijd op het programma.